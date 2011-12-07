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Челнинцы выбрали проект стелы первостроителям «КАМАЗа»

В голосовании участвовало более 16 тыс. человек.
В Н. Челнах завершилось голосование за выбор проекта стелы первостроителям «КАМАЗа», пишут «Челнинские известия». Горожане на протяжении месяца определяли лучший макет из 6 вариантов. Всего проголосовало более 16 тыс. человек. Победу одержал проект архитектора Владимира Нестеренко (4696 голосов).
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