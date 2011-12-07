Казань примет Слет молодых инноваторов

400 изобретателей в возрасте от 9 до 30 лет приедут в Казань на Слет молодых инноваторов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. Мероприятие пройдет 28-29 ноября на базе КНИТУ им. А.Н.Туполева. Молодые изобретатели будут представлять Казань и несколько районов Татарстана. Самыми юными участниками станут казанские школьники в возрасте 9-10 лет. В рамках работы Слета пройдут тематические секции: развитие и поощрение детского научно-технического творчества; профессии будущего; путь изобретения от идеи до стартапа; изобретения в шоу-бизнесе.