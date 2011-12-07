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Между Нижнекамском и Ижевском будут курсировать рельсовые автобусы

Первый рейс запланирован на 9 декабря.
С 9 декабря по маршруту Нижнекамск-Ижевск-Нижнекамск будут курсировать рельсовые автобусы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Автобусы заменят цельнометаллические вагоны, которые осуществляют перевозку по данному направлению. Перевозка пассажиров будет осуществляться ежедневно в утренние часы.
КВ
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