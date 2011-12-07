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В голосовании за имя аэропорта «Бегишево» лидирует Николай Лемаев

За него отдали голоса более 38 тыс. человек.
Имя Николая Лемаева лидирует в списке голосования для аэропорта «Бегишево», сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района. Напомним, что голосование продлится до пятницы, 30 ноября. В среднем за каждые сутки прирост голосов составляет до 35%. Выбор в пользу Николая Лемаева сделали более 38 тыс. человек.
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