В голосовании за имя аэропорта «Бегишево» лидирует Николай Лемаев

Имя Николая Лемаева лидирует в списке голосования для аэропорта «Бегишево», сообщает официальный сайт Нижнекамского муниципального района. Напомним, что голосование продлится до пятницы, 30 ноября. В среднем за каждые сутки прирост голосов составляет до 35%. Выбор в пользу Николая Лемаева сделали более 38 тыс. человек.