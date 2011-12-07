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Владимир Муравьев: Благодаря эндоскопии раковые опухоли можно удалять без операций

Современные методики и оборудование позволяют избавляться от малых форм страшного заболевания.
ндоскопия позволила врачам удалять раковые опухоли у пациентов без операций. Об этом главный внештатный эндоскопист Минздрава РТ, профессор Владимир Муравьев рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ». Современная эндоскопия появилась в Татарстане благодаря руководству республики.«Мы всегда шли где-то в тройке-пятерке российских эндоскопических отделений. Сейчас мы опять будем переоснащаться. Это не громкие слова. Я хочу просто выразить такую благодарность нашему руководству республики.Всегда добрым словом вспоминаю, что такая поддержка идет не только со стороны Министерства здравоохранения Татарстана и России, а именно от руководства республики, от Президента Республики Татарстан», – добавил известный врач.Полную версию интервью читайте по ссылке. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
КВ
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