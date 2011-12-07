Более 2500 детей в Татарстане получили в подарок игрушки

Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября с 1954 года и призван напомнить о хрупкости детства, о том, насколько дети ценны для нас.

В рамках благотворительной программы дети получили от фонда памятные подарки — игрушки. В первую очередь они были переданы в детские социальные учреждения республики: детские дома, интернаты, коррекционные школы и приюты.

«Министерство образования и науки Республики Татарстан выражает искреннюю благодарность благотворительному фонду за оказанную поддержку детям-сиротам. Наше взаимное сотрудничество приносит счастье и радость детям, которые лишены родительского тепла и внимания», — отметил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин.

Справка «КВ»

Уже более 40 лет благотворительный фонд оказывает помощь родителям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, посредством своих программ, направленных на улучшение жизни детей: бесплатная семейная гостиница, семейные комнаты, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия. Помимо этого, благотворительный фонд активно участвует в общественной жизни города Казани и Республики Татарстан, реализуя социально значимые проекты.