Игорь Куляжев: Вознесенский тракт могут начать строить уже в следующем году

Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что Вознесенский тракт могут начать строить уже в следующем году.

По словам председателя Комитета внешнего благоустройства столицы республики, на данный момент завершается государственная экспертиза проекта. В случае положительного заключения и стабильной экономической ситуации в республике, строительство дороги может начаться в 2021 году.

Вознесенский тракт возведут в Советском районе Казани на участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы.