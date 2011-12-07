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Игорь Куляжев: Вознесенский тракт могут начать строить уже в следующем году

Он расположится в Советском районе Казани на участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы.

Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что Вознесенский тракт могут начать строить уже в следующем году.

По словам председателя Комитета внешнего благоустройства столицы республики, на данный момент завершается государственная экспертиза проекта. В случае положительного заключения и стабильной экономической ситуации в республике, строительство дороги может начаться в 2021 году.

Вознесенский тракт возведут в Советском районе Казани на участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы.

 

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