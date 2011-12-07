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Минтруд РТ: В Татарстане открыта горячая линия по вопросам прав инвалидов

В декаду инвалидов от татарстанцев могут приниматься личные предложения.

Минтруд РТ организовал работу горячей линии по вопросам прав инвалидов в Татарстане. Она в связи с проведением декады инвалидов и будет доступна до 25 ноября.

Как сообщила пресс-служба ведомства, дозвониться до специалистов можно будет с 9.00 до 18.00 часов (с перерывом с 12.00 до 13.00) по телефону: 8 (843) 557-21-25.

Кроме того, от татарстанцев могут приниматься личные предложения, а также информации о талантливых людях с ограниченными возможностями здоровья в различных сферах, готовых стать приглашенными гостями в центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Рассказать о них можно будет в письме, отправив его по электронному адресу Alfiya.Bikbaeva@tatar.ru.  

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