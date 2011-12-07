Минздрав РТ: Получить бесплатные лекарства от COVID-19 могут татарстанцы, лечащиеся на дому

Татарстанцы могут получить бесплатные лекарства без мазка на коронавирус, сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

В ведомстве также уточнили, что бесплатные лекарства положены и тем, кто лечится от коронавируса или внебольничной пневмонии на дому.

«Врач смотрит на состояние пациента, на то, сколько держится температура, проверяет, есть ли хрипы, хронические заболевания. Помимо этого он смотрит, болеет ли коронавирусом кто-то из родственников пациента», — рассказали в пресс-службе.

Если врач посчитает лечение препаратами эффективным, то пациент получит рецепт. Специалист также должен предупредить пациента о побочных эффектах препарата и взять письменное согласие на лечение с заболевшего.

Лекарства пациенту доставят домой волонтеры в течение суток.