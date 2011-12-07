На федеральном конкурсе представят татарские чаи, чак-чак и казылык

Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

— Главная цель мероприятия — познакомить потребителей с многообразием вкусов России, показать потенциал региональных брендов, — рассказал Наиль Залаков. — Конкурс позволит создать новые драйверы роста агропромышленного конкурса, в том числе поддержать малых производителей, стимулировать развитие сельских территорий и агротуризм.

Первые итоги конкурса подведут в декабре 2020 года, будут выбраны финалисты по 8 номинациям. По данным Минсельхоза РФ, на конкурс заявлено около 500 различных брендов продовольственных продуктов из 79 регионов страны.

Татарстан представил 22 своих бренда, среди которых такие продукты, как хлеб, мед, татарский чай, чак-чак, мясные деликатесы, молочные продукты, лимонад и другие.

— Заявок направлялось намного больше, но отбор прошли не все, — пояснил замминистра.

Отбор продуктов проходил по нескольким критериям. Одним из них стало отражение места происхождения в названии, другим — историческая составляющая. Также учитывались уникальные особенности рецептуры и вкуса продукта.

Народное голосование проходит с 19 ноября по 2 декабря. Бренды, представленные на конкурсе, станут участниками федеральной программы поддержки и продвижения. Их производителям дадут возможность повысить квалификацию работников. Победители же получат поддержку на развитие спроса и продаж.

— Мы старались, чтобы в конкурсе приняли участие наши малые производители, ведь для них полученная известность на российском уровне послужит значительным драйвером для дальнейшего развития, — отметил Наиль Залаков. — Если крупные компании имеют для этого определенный бюджет, команду профессионалов, то небольшие компании, известные небольшому кругу лиц, но производящие достойные и качественные продукты, не всегда могут заниматься их продвижением.

Также замминистра призвал татарстанцев принять участие в голосовании и поддержать республиканские бренды.