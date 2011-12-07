Глава Минтранса РТ Фарит Ханифов сообщил, что на строительство и ремонт дорог в Татарстане в 2021 году выделят 26 млрд рублей.

На брифинге в Кабинете Министров РТ он уточнил, что бюджет следующего года уже наполнен объектами, планируется работа «над федеральной составляющей», а «суммы уточняются».

На содержание региональных дорог в 2021 году заложено 5 млрд 254 млн рублей, что на полмиллиарда больше, чем в этом году. Еще 9 млрд 174 млн рублей предусмотрено на ремонт, а на строительство и реконструкцию — 4,7 млрд рублей.

Также Ханифов отметил, что продолжатся работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по прокладке дорог к детским лагерям и фермерским хозяйствам, по Большому Казанскому кольцу.