Названы имена победителей конкурса «Бәллүр каләм» - «Хрустальное перо»

Впервые за всю историю премии в мероприятии приняли участие руководители и журналисты татароязычных средств массовой информации из 20 регионов России. На конкурс представили 1453 работы на татарском, русском и чувашском языках. Общий призовой фонд составил 440 тысяч рублей.

Открыли церемонию руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. Они отметили, что в Татарстане замечательное журналистское сообщество, которое способно ежедневно решать сложные задачи, оперативно и профессионально доносить до всех актуальную, достоверную информацию.

По традиции в конкурсе было несколько номинаций. Приз в номинации «За верность делу» был вручен Зиннуру Хуснутдинову (журнал «Салават купере»). В номинации «Лучший журналист года» победителями стали корреспондент ГТРК «Татарстан» Диана Василова и журналист газеты «Казанские ведомости» Ольга Иванычева. «Хрустальное перо» им вручил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

- Профессия журналиста входит в десятку самых опасных и сложных в мире. 2020-й - год непростой. Во время пандемии у вас в отличие от многих других не было возможности не работать, потому что потребность в актуальных новостях огромная. Желаю больше хороших новостей, позитивного настроения, - поздравил всех журналистов Асгат Сафаров.

В специальной номинации «Медиаперсона года» приза удостоены глава Минздрава РТ Марат Садыков и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина.

Также награждены победители в номинациях «Взгляд через объектив», «Туган тел», «Лучшая редакция СМИ по освещению национальных проектов в Татарстане».

И еще были присуждены призы в трех специальных номинациях: «Год театра в России», «Год рабочих профессий в РТ», «Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019».

Имя обладателя Гран-при конкурса и главного приза - автомобиля - объявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ключи от авто и «Хрустальное перо» решено было вручить бессменному главному редактору журнала «Казань» Юрию Балашову. Его кандидатура была выдвинута общественным советом ветеранов журналистики и печати Союза журналистов РТ.

Юрий Анатольевич по состоянию здоровья на церемонию награждения приехать не смог, поэтому приз за него получила исполняющая обязанности главного редактора журнала «Казань» Альбина Абсалямова. Она подчеркнула, что Юрий Анатольевич этой награды достоин как никто другой. Несмотря ни на что, он продолжает работать, активно участвует в жизни редакции. И эта награда вскоре отправится к нему.