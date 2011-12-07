Татарстанцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам коррупции

Татарстанцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции. Общественную приемную проведет Общественная палата РТ 25 ноября.

Вопросы можно задать с 10.00 до 14.00 в день приема по телефону 8(800) 350-44-72 или до 25 ноября через интернет-приемную.

На вопросы будут отвечать члены комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, сотрудники Управления Президента РТ по вопросам противодействия коррупции.