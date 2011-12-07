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Татарстанцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам коррупции

Общественная палата РТ проведет приемную по вопросам противодействия коррупции 25 ноября.

Татарстанцы смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции. Общественную приемную проведет Общественная палата РТ 25 ноября.

Вопросы можно задать с 10.00 до 14.00 в день приема по телефону 8(800) 350-44-72 или до 25 ноября через интернет-приемную.

На вопросы будут отвечать члены комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, сотрудники Управления Президента РТ по вопросам противодействия коррупции.

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