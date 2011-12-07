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Управляющие компании и резиденты промышленных парков РТ еще могут претендовать на льготное финансирование

Прием заявок по программе «Строительство» осуществляется до 1 декабря.

Министерство экономики РТ сообщило о постепенном завершении приема заявок на льготное финансирование по программе «Строительство». Успеть получить финансовую поддержку можно до 1 декабря

Уточнятся, что данная программа вошла в пакет дополнительных мер поддержки на достижение показателей республиканского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В ее рамках управляющие компании и резиденты промышленных парков и площадок могут получить займы до 30 млн рублей на строительство, модернизацию и реконструкцию инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений

Прием заявок действует до 1 декабря. Чтобы получить микрозайм необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Татарстана или к региональным представителям ФПП. 

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