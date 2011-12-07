В Казани движение по второму этапу БКК могут запустить раньше срока

В Казани второй этап БКК могут открыть для движения раньше сроков, заявил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

«Работы на участке Большого Казанского кольца выполнены качественно и раньше установленных сроков. Мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы открыть движение в рабочем или тестовом режиме, чтобы разгрузить улицы. Но пока акта ввода в эксплуатацию этой дороги нет. Оформление документов у нас идет дольше, чем само строительство», — заметил выступающий.

По словам Куляжева, работы на участке второго этапа должны были завершиться летом 2021 года, однако их удалось выполнить раньше.

«Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, установлено освещение практически на 100%. Остались небольшие доработки — установка шумозащитных экранов, умных светофоров на перекрестках», — уточнил спикер.

Аналогичная ситуация складывается с мостом через Ноксу: работы завершены на 95%, но запустить через него движение не позволяет неоконченная процедура оформления документов.