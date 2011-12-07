В Казани сохраняется проблема нехватки дворников в дорожных службах, отметил замруководителя исполкома столицы РТ Игорь Куляжев.

«Проблема стоит достаточно остро, но мы выходим из этой ситуации несколькими способами. Во-первых, устраиваем на работу тех людей, которые летом были задействованы на строительстве и ремонте дорог и в зимний период свободны от этого занятия. Второй момент — приобретение техники малой механизации», — уточнил выступающий.

По словам Куляжева, добрать дорожных рабочих не позволяет низкая зарплата и низкая квалификация труда. Минитракторы могут заменить сразу нескольких рабочих, однако ручной труд тоже необходим, в частности, на остановках и пешеходных переходах.