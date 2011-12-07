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В МЧС назвали возможные причины пожара, в котором погиб татарстанец

На данный момент существует три версии, одна из них – поджог.

ГУ МЧС России по РТ прокомментировало из-за чего мог произойти пожар, в котором погиб татарстанец. 

По информации ведомства, на данный момент существует три версии пожара дома в селе Старое Тлякеево Актанышского района республики. Тогда пострадали четверо человек, в том числе ребенок. Одного спасти не удалось. Им оказался 58-летний татарстанец.

Сообщается, что пока рассматривают следующие возможные причины: нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог

КВ
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