В МЧС назвали возможные причины пожара, в котором погиб татарстанец

ГУ МЧС России по РТ прокомментировало из-за чего мог произойти пожар, в котором погиб татарстанец.

По информации ведомства, на данный момент существует три версии пожара дома в селе Старое Тлякеево Актанышского района республики. Тогда пострадали четверо человек, в том числе ребенок. Одного спасти не удалось. Им оказался 58-летний татарстанец.

Сообщается, что пока рассматривают следующие возможные причины: нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджог