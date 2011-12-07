В РТ сняли цикл документальных фильмов к 100-летию ТАССР

В Татарстане сняли цикл документальных фильмов к 100-летию ТАССР.

Кинокартины повествуют об истоках государственности, о последствиях революции 1917 года, коллективизация, вклад в победу в Великой Отечественной войне, принятии Декларации о государственном суверенитете и Конституции Татарстана, созданию крупных промышленных комплексов – КАМАЗа и «Нижнекамскнефтехима». Также в фильмах покажут, как творили выдающиеся художники, писатели, драматурги и композиторы в период торжества соцреализма.

Шестая часть цикла расскажет про путь от новой экономической политики 1920-х годов до Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года.

Седьмой и восьмой фильмы из этого цикла, «Национальная педагогика.

Ознакомиться с фильмами об истории ТАССР можно на официальном сайте 100tatarstan.ru – http://100tatarstan.ru/news/rubric/list/mediagalereya.