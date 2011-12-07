В Татарстане в 2020 году построили и отремонтировали более 1,7 тыс. км дорог

В Татарстане с начала 2020 года отремонтировали, построили и реконструировали более 1,7 тыс. км дорог, из которых 433 км — региональные. Об этом сообщил глава миндортранса РТ Фарит Ханифов.

«В этом году было построено и отремонтировано 721 км муниципальных дорог. Мы в расчет берем и дворы. Если 2,6 млн кв. метров пересчитать на семиметровую дорогу, то это составляет 370 км дорог», — также уточнил министр.

Кроме того, за год было отстроено и реконструировано 61,76 км региональных дорог, четыре путепровода и 13 мостов на территории республики. Ремонт завершился на 371,6 км региональных дорог и шести мостах.