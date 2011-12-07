Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Челнинцы организовали праздник во дворе своего дома

Мероприятие прошло в поселке Сидоровка.
Жители новостроек в челнинском поселке Сидоровка организовали дворовый праздник. Мероприятие, приуроченное к Новому году, прошло на ул. Гвардейская. Местные жители совместно приобрели елку, пригласили Деда Мороза и Снегурочку. В ходе праздника были организованы конкурсы и игры, в том числе и для самых маленьких гостей. Практика мероприятия настолько понравилась местным жителям, что они решили проводить дворовые праздники чаще, пишут «Челнинские известия».
КВ
Лента новостей