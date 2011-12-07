Число подписчиков на страницы изданий «Татмедиа» в соцсетях достигло 1,5 млн человек

Число подписчиков сообществ редакций АО «Татмедиа» в социальных сетях в 2018 году достигло отметки в 1,5 млн человек. Наибольший рост подписчиков отмечен в соцсети Instagram, он составил 147%. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.На текущий момент все редакции холдинга представлены во всех популярных социальных сетях, позволяющих делиться новостями и редакционным контентом. Согласно статистике, рост количества подписчиков во «ВКонтакте» составил 40%, в «Одноклассниках» – 56%, в Facebook’е – 89%, в YouTube – 107%, Instagram’е – 147%.АО «Татмедиа» – крупнейшая региональная медиакомпания в Республике Татарстан, в структуру акционерного общества входят 98 районных, городских и республиканских газет, 14 журналов, 17 телеканалов, 10 радиоканалов, 72 сайта в сети Интернет, информационное агентство «Татар-информ».