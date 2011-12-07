Казанцы будут служить в научной роте

В Казани успешно завершилась осенняя призывная кампания. На военную службу отправлены 693 новобранца. Из них 218 – молодые люди с высшим образованием. Некоторых из них направят в научную роту, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Вновь призванные казанцы пройдут срочную службу на Черноморском, Балтийском, Северном флотах.