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Казанцы будут служить в научной роте

Казанцы будут служить в научной роте
В Казани успешно завершилась осенняя призывная кампания. На военную службу отправлены 693 новобранца. Из них 218 – молодые люди с высшим образованием. Некоторых из них направят в научную роту, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Вновь призванные казанцы пройдут срочную службу на Черноморском, Балтийском, Северном флотах.  
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