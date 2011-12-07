На татарстанские дороги вышло 600 единиц спецтехники

На дороги республиканского значения в Татарстане вышло 600 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Миндортранса. Они устраняют последствия обильного снегопада, обрушившегося на республику в понедельник. Помимо расчистки снега ведется обработка дорожного покрытия пескосоляной смесью и солью. Задержек рейсов в аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» не было. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме. Межмуниципальные автобусы также курсируют по расписанию.