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На татарстанские дороги вышло 600 единиц спецтехники

В республике устраняют последствия обильного снегопада.
На дороги республиканского значения в Татарстане вышло 600 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Миндортранса. Они устраняют последствия обильного снегопада, обрушившегося на республику в понедельник. Помимо расчистки снега ведется обработка дорожного покрытия пескосоляной смесью и солью. Задержек рейсов в аэропортах «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» не было. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме. Межмуниципальные автобусы также курсируют по расписанию.
КВ
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