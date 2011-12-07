На улицах Казани пройдет «КышДаКар-фест»

С 29 декабря по 7 января на улицах Казани пройдет зимний фестиваль «КышДаКар-фест», сообщает kzn.ru. В рамках фестиваля будут работать около 30 торговых точек с новогодними елочными украшениями, подарками, сувенирами ручной работы. С 29 по 31 декабря фестиваль развернется у подземного перехода на ул. Петербургская, а со 2 по 7 января – на ул. Баумана у здания Академии наук РТ. Ярмарка будет работать с 12 до 21 часа.