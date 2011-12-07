Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов

Самая напряженная ситуация в центре города.
По состоянию на 17:30 специализированный сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в столице РТ на 9 баллов из 10 возможных. Сегодня на Казань обрушился снегопад, что спровоцировало дорожные заносы и ДТП. Самая напряженная ситуация на данный момент в центре Казани, на улицах Пушкина и Левобулачная. Три ДТП осложнили движение по Третьей транспортной дамбе в сторону проспекта Победы и Сибирского тракта. Серьезная пробка и на ул. А. Кутуя в сторону Гвардейской.
КВ
Лента новостей