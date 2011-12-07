Пробки на казанских дорогах достигли 9 баллов

По состоянию на 17:30 специализированный сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в столице РТ на 9 баллов из 10 возможных. Сегодня на Казань обрушился снегопад, что спровоцировало дорожные заносы и ДТП. Самая напряженная ситуация на данный момент в центре Казани, на улицах Пушкина и Левобулачная. Три ДТП осложнили движение по Третьей транспортной дамбе в сторону проспекта Победы и Сибирского тракта. Серьезная пробка и на ул. А. Кутуя в сторону Гвардейской.