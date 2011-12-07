Сегодня пройдет День вьетнамской культуры в Татарстане

Посетители мероприятия смогут познакомиться с культурой и традициями страны. В понедельник, 24 декабря, в ИМО К(П)ФУ пройдет День вьетнамской культуры в Татарстане, сообщает пресс-служба ВУЗа. В ходе мероприятия гостей ждет концертная программа и дегустация блюд вьетнамской кухни от выходцев из этой страны, живущих в РТ. Студенты 1 и 2 курсов ВУЗа примут участие в конкурсе чтецов вьетнамской поэзии. День вьетнамской культуры начнется в 12:00 по адресу: ул. Пушкина, д. 1/55. Организаторами мероприятия являются ИМО К(П)ФУ и Вьетнамское общество РТ «Доанкет».