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Татарстанский город-курорт вошел в десятку лучших объектов для занятий сноубордом

В России этим видом спорта увлечены более 3 млн человек.
Город-курорт «Свияжские холмы» вошел в десятку лучших объектов для занятий сноубордом. Такой рейтинг обнародовало одно из аналитических агентств. В десятку также вошли «Роза Хутор» в Сочи, «Абзаково» в Башкортостане, «Чекерил» в Республике Удмуртия. Всего в России сноубордингом увлечены более 3 млн человек.
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