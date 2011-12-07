Татарстанский город-курорт вошел в десятку лучших объектов для занятий сноубордом

Город-курорт «Свияжские холмы» вошел в десятку лучших объектов для занятий сноубордом. Такой рейтинг обнародовало одно из аналитических агентств. В десятку также вошли «Роза Хутор» в Сочи, «Абзаково» в Башкортостане, «Чекерил» в Республике Удмуртия. Всего в России сноубордингом увлечены более 3 млн человек.