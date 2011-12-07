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В Азнакаево прошел фестиваль креативных санок

В нем приняли участие 34 команды.
В субботу в Азнакаево прошел фестиваль креативных санок «SunnyФест», пишет местная газета «Маяк». В нем приняли участие 34 команды из 27 сельских поселений и поселка Актюбинский. Перед участниками стояла задача презентовать свое креативно украшенное транспортное средство. Команды съезжали на санках со снежной горы, а спуск предваряло небольшое представление-презентация.
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