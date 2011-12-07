В субботу в Азнакаево прошел фестиваль креативных санок «SunnyФест», пишет местная газета «Маяк». В нем приняли участие 34 команды из 27 сельских поселений и поселка Актюбинский. Перед участниками стояла задача презентовать свое креативно украшенное транспортное средство. Команды съезжали на санках со снежной горы, а спуск предваряло небольшое представление-презентация.