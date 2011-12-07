В Казани погиб рабочий, попав в бетономешалку

В субботу в Казани на ул. Ершова погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Мужчина исполнял трудовые обязанности на строительстве жилого комплекса. В какой-то момент его зажало шнеком в бетономешалке. Прибывшим на место инцидента спасателям оставалось лишь достать тело 45-летнего мужчины и передать его полицейским.