Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани погиб рабочий, попав в бетономешалку

Мужчина работал на строительстве жилого комплекса.
В субботу в Казани на ул. Ершова погиб рабочий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Мужчина исполнял трудовые обязанности на строительстве жилого комплекса. В какой-то момент его зажало шнеком в бетономешалке. Прибывшим на место инцидента спасателям оставалось лишь достать тело 45-летнего мужчины и передать его полицейским.
КВ
Лента новостей