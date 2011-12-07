В Татарстане 11 районов захотели организовать в 2019 году сельские маршруты

В этом году 11 районов Татарстана изъявили желание организовать в 2019-м сельские маршруты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.На сегодня в 26 муниципальных образованиях республики организованы 120 сельских маршрутов, которые связывают населенные пункты с районными центрами, рассказал собеседник информагентства. «В этом году заявились еще 11 районов. Поэтому еще 55 маршрутов сейчас проходят процедуру согласования. На имя Президента РТ мы обращение направили, ждем решение», – отметил он.По словам Егорова, в прошлом году совместно с главами районов была проведена работа по определению потребности в пригородных муниципальных маршрутах. «Так получилось, что многие предприятия были закрыты, маршрутная сеть уже не обслуживалась, в бюджетах районов на эти цели средств не было. Жители обращались с просьбой установить маршрут, но был стандартный ответ: “Нет финансовых возможностей”. Эти маршруты относятся к категории социальных, и такого пассажиропотока, который бы обеспечил безубыточность, нет», – заметил он.Было принято решение, которое поддержал Президент республики, об организации в 28 районах 128 сельских маршрутов, продолжил замминистра. «В течение текущего года провели все организационные мероприятия по их установлению, – подчеркнул он. – Еще два района в этом году в виду объективных причин не смогли установить маршруты, необходимо провести обследование на соответствие дорожных условий, были вопросы со стороны ГИБДД, но на будущий год они “подтянутся”».Сейчас сельские маршруты организованы в Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Черемшанском и Ютазинском районах.Большинство маршрутов появились в районах, имеющих низкий процент транспортного обслуживания населения или необеспеченных им вовсе. Они были сформированы по пожеланиям жителей, высказанных на сходах в сельских поселениях, а также предложениям, поступившим в «Народный контроль».«На будущий год в бюджетах районов появляется строка на транспортное обслуживание, то чего раньше не было. И задача по его организации ложится на местные власти. Расчет делался, исходя из потребностей района. Где-то для населенного пункта достаточно иметь микроавтобус, где-то – автобус большой вместимости. Для кого-то достаточно, чтобы автобус курсировал два раза в день – приехать жителям в райцентр и уехать обратно. Затраты перевозчиков учтены. И они, заявившись на маршрут, могут быть спокойны, что из бюджета района им их возместят», – сообщил Егоров.Заявились на открытие сельских маршрутов Агрызский, Тюлячинский, Менделеевский, Алексеевский, Актанышский, Азнакаевский, Елабужский, Кукморский, Нурлатский, Рыбно-Слободский районы. «Но есть муниципалитеты, которые не заявились, хотя и перевозчики есть, которые говорят, что готовы эти районы обслуживать», – сказал замминистра.«Уже сейчас от населения имеем положительные отклики, появилась транспортная связь с райцентром, где находятся больницы, многофункциональные центры, школы, другие важные учреждения», – резюмировал он.В этом году Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ проводились конкурсные процедуры на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных автобусных маршрутах в Татарстане. По их результатам определены перевозчики, допущенные к выполнению регулярных маршрутных перевозок. На сегодня в республике обслуживается 150 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых задействовано 579 автобусов.В Татарстане работают 43 перевозчика различных форм собственности, в том числе 15 крупных автотранспортных предприятия. Весь подвижной состав, осуществляющий регулярные межмуниципальные перевозки пассажиров, подключен к системе ГЛОНАСС.