В Татарстане 23 полицейским вручили сертификаты на покупку жилья

В Татарстане 23 полицейским вручили сертификаты для покупки или строительства жилья, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.«Сегодня министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин вручил сотрудникам ведомства единовременные социальные выплаты для приобретения или строительства жилья. Счастливыми обладателями жилищных сертификатов стали 23 семьи сотрудников из Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского района. Общая сумма выплат превысила 130 млн рублей», – рассказали в пресс-службе ведомства.Всего за 2018 год в МВД по РТ жилищные сертификаты получили 43 полицейских на общую сумму свыше 235 млн рублей.Артем Хохорин поздравил всех с наступающим Новым годом и отметил, что министерство делает все возможное для улучшения качества жизни своих сотрудников. «Произведенные выплаты стали возможны благодаря хорошо отлаженному алгоритму работы центральной жилищной комиссии МВД по РТ и всех тыловых служб», – подытожил Артем Хохорин.