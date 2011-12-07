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Отловом бродячих собак в Казани займется «Зооцентр»

На каждое животное предполагается потратить порядка 6,4 тысячи рублей.

Стало известно, кто стал победителем тендера на отлов, вакцинацию и содержание бродячих животных в Казани в следующем году. 

Заказчиком выступил комитет ЖКХ исполкома столицы РТ. Компания «Зооцентр» стала единственным участником электронного аукциона, который подал предложение о цене контракта. 

Сообщается, что бездомных животных будут отлавливать, отправлять в приют, а затем, если они не агрессивные, возвращать в прежнее место их обитания. Но прежде их стерилизуют, кастрируют и вакцинируют. На каждого предполагается потратить порядка 6,4 тысячи рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что на отлов бездомных собак в Казани выделили 1,8 млн рублей.


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