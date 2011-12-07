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Доллар в пятницу торгуется на отметке в 66 рублей

Российская валюта ослабела на 38 копеек к закрытию предыдущей торговой сессии.
Доллар в пятницу торгуется на отметке в 66 рублей. По данным на 17:27 МСК за одну единицу американской валюты предлагают 66,15 рублей, что на 39 копеек больше к закрытию предыдущей торговой сессии. Евро «потяжелел» на 80 копеек и торгуется на отметке 75,19 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
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