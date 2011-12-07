Кофейно-шоколадный коктейль

Ингредиенты на четыре человека: молоко и кипяток - по 2 стакана, кофе растворимый - 4 ч. ложки, бананы - 4 шт., горький шоколад - 200 г, сахарный песок - 4 ч. ложки, кардамон молотый и мускатный орех на кончике ножа.В двух стаканах кипятка заварить кофе. Молоко вскипятить. В него добавить кофе, тертый шоколад, кусочки банана, сахарный песок, специи, взбить блендером. При желании можно добавить шарик пломбира.Приятного аппетита!