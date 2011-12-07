Президент WorldSkills International оценил площадку «Одна школа – одна страна» в казанском техникуме

В Казанском торгово-экономическом техникуме в рамках недельной подготовки к WorldSkills Kazan 2019 состоялась презентация площадки, куда будут приезжать представители Бангладеш и Армении в рамках программы «Одна школа – одна страна», президенту WorldSkills International Саймону Бартли, пишет ИА "Татар-ифнорм".«Для участников соревнований это первый шаг, когда они приезжают в другую страну. Это возможность показать свои навыки, поделиться опытом, встретиться со своими сверстниками», – отметил Саймон Бартли.Делегации WorldSkills показали кухню техникума, где трудится и готовится к чемпионату ученица этого заведения, член национальной сборной России Анна Злыгостева. В проекте «Одна школа – одна страна» задействованы школьники и студенты общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций Казани, Зеленодольского и Лаишевского районов Татарстана.Данная программа реализуется с 2007 года в рамках мировых чемпионатов WorldSkills. Ее цели – культурный обмен между странами и популяризация рабочих профессий в подростковой и молодежной среде. 22 августа 2019 года, в день проведения церемонии открытия чемпионата, члены сборных стран – членов WSI проведут для учащихся образовательных учреждений интерактивные мастер-классы по своим компетенциям.