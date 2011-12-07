В 2019 году в Юдино появятся новый подростковый клуб и ледовая арена

Рассказать посельчанам о том, что было сделано в 2018 году, поделиться задачами на 2019 год, ознакомить с итогами деятельности администрации Кировского и Московского районов в ДК железнодорожников приехали первый заместитель главы администрации районов Наиль Минвалеев, депутат Государственного Совета РТ Александр Черемнов, депутаты Казанской городской Думы Евгения Лодвигова и Сергей Черепанов. На встречу пришли более 300 юдинцев.В 2018 году в поселке Юдино были отремонтированы 22 дороги, проведен ремонт в 40 домах: обновлены подъезды, фасады, а также завершен капитальный ремонт в школах и проведено благоустройство дворовой территории 24 многоквартирных домов.В 2019 году в Юдино начнутся работы по капитальному ремонту Дворца культуры железнодорожников и детского сада №92. Будет организован автобусный маршрут до поселка Займище. В этом году планируется создание в Юдино нового подросткового клуба, многофункционального и молодежного центров, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.В 2018 году в поселке началось строительство ледовой арены. Завершить его планируется в этом году. Новый спортивный объект наверняка станет популярным местом среди любителей зимних видов спорта. Также будет проведена реконструкция трибун на стадионе «Локомотив».