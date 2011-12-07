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В Татарстане ожидается резкое похолодание

В республику придет очередной антициклон.
Ночью температура воздуха в некоторых районах Татарстана понизится до 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Днем температура воздуха составит 15 - 20 градусов мороза: это на 7-8 градусов ниже нормы.В понедельник в Татарстане сохранится морозная погода с небольшим снегом. В ночь на понедельник в республике ожидается −13..-18 градусов, днем  −8..-13 градусов, что достаточно близко к норме.
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