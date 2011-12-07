В Татарстане ожидается резкое похолодание

Ночью температура воздуха в некоторых районах Татарстана понизится до 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Днем температура воздуха составит 15 - 20 градусов мороза: это на 7-8 градусов ниже нормы.В понедельник в Татарстане сохранится морозная погода с небольшим снегом. В ночь на понедельник в республике ожидается −13..-18 градусов, днем −8..-13 градусов, что достаточно близко к норме.