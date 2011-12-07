За проезд будем платить больше

Об этом гласит постановление Госкомитета по тарифам, опубликованное в четверг на официальном портале правовой информации РТ. Ушел в прошлое билет длительного пользования на 50 поездок, теперь горожанам предложен билет на 100 поездок при стоимости одной 18 рублей. Оплата поездки электронным проездным билетом обойдется в 25 рублей.Ранее, в январе, были представлены тарифы на безлимитные проездные билеты. Полный безлимит на все виды транспорта (предоставляет не более 50 поездок в метрополитене) подорожал до 2,5 тыс. рублей, тогда как ранее стоил 2040 рублей. Месячный электронный проездной билет (ЭПБ), предоставляющий право поездок на всех автобусных маршрутах Казани, подорожал с 1700 до 2300 рублей. Безлимитный ЭПБ (предоставляет не более 50 поездок в метрополитене) на все виды городского электротранспорта будет стоить 2200 рублей (ранее - 1600 рублей). Проездной на трамвай или троллейбус теперь будет стоить 1500 рублей вместо 1100, а на оба вида наземного электротранспорта - 1600 рублей.Напомним, что последний раз тарифы в общественном транспорте столицы РТ повышались весной 2016 года, когда стоимость одной поездки подскочила с 20 до 25 рублей. В январе 2019 года тарифы поднялись сразу в нескольких российских городах, в том числе в Москве, Самаре, Волгограде и ряде других. Повышение цен на проезд в казанских автобусах традиционно объясняется ростом цен на топливо, запчасти, инфляционными процессами и необходимостью лизинговых платежей за обновленный автопарк. Рост тарифов на электротранспорт обосновывается удорожанием электроэнергии и обновлением парка.С обоснованием необходимости изменения стоимости проезда в Госкомитет по тарифам обратились казанские автотранспортные предприятия. Обоснование для изменения стоимости проезда было изучено Государственным комитетом по тарифам РТ, Министерством юстиции РТ, Прокуратурой РТ, сообщает пресс-служба мэрии Казани. В своем обращении транспортники отметили, в частности, что дополнительные затраты для перевозчиков связаны не только с повышением цен на ГСМ, запчасти, электроэнергию, ростом коммунальных платежей, но и с изменениями в федеральном законодательстве. Так, с 1 июля 2019 года согласно приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства РФ весь подвижной состав должен быть оснащен тахографами. Эти приборы контролируют время отдыха водителей, что исключает переработку и таким образом сокращает риск ДТП. Тахограф также фиксирует возможное отклонение автобуса от маршрута. В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2019 года у кондукторов должны быть контрольно-кассовые аппараты.Кроме того, в АТП Казани наблюдается дефицит водителей - не хватает 218 человек. В связи с этим переработка по времени на одного водителя общественного транспорта в среднем составляет около 40% от норматива. Для приведения численности к нормативным показателям в соответствии с федеральным законодательством необходимо дополнительно принять около 800 водителей и 1605 кондукторов.При этом в соответствии с приказом Минтранса РФ средняя заработная плата при нормальном балансе рабочего времени должна составлять 69,3 тысячи рублей. Средняя заработная плата водителей автотранспортных предприятий за прошлый год (с учетом переработки в 40%) составила 51,6 тысячи рублей.