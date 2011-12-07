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Генпрокурор РФ поручил проверить питание в школах и детсадах Татарстана

Распоряжение провести проверку поступило после участившихся случаев массовых инфекций.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить питание в школах и детсадах Татарстана.

По словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, распоряжение провести проверку поступило после участившихся случаев массовых инфекций у школьников и воспитанников детсадов.

Ввиду требования надзорное ведомство Татарстана проверит качество питания в общеобразовательных организациях республики, а также проинспектирует обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием.

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