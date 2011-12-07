Президент РТ Рустам Минниханов сообщил о необходимости обеспечения поликлиник кадрами. Сократить кадровый дефицит он поручил Минздраву и главам районов республики.

На итоговой коллегии министерства здравоохранения глава РТ подчеркнул, что эта проблема является одним из значимых вопросов, а потому следует продолжить работу по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами. Больше всего дефицит наблюдается в Лениногорском, Аксубаевском, Спасском и Заинском районах.

Глава ведомства Марат Садыков в свой черед отметил, что за прошлый год на работу в Татарстан привлекли 240 медиков. Поспособствовали этому, по его словам, республиканские программы.

Также Минниханов добавил о важности диспансеризации всего населения республики в следующем году. В текущим году нужно достигнуть план в 715 тыс. и 190 тыс. профосмотров.