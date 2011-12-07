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5 медучреждений Казани пройдут добровольную сертификацию

В 2019 году в Республиканскую клиническую больницу и Межрегиональный клинико-диагностический центр внедрят систему добровольной сертификации Росздравнадзора по качеству и безопасности в медучреждениях.
Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Процесс займет не менее двух лет. В этом году в систему добровольной сертификации Росздравнадзора включатся еще три медучреждения Казани: горбольницы № 7, № 18 и поликлиника № 21. В дальнейшем систему сертификации внедрят во всех медучреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения РТ.  
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