5 медучреждений Казани пройдут добровольную сертификацию

Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Процесс займет не менее двух лет. В этом году в систему добровольной сертификации Росздравнадзора включатся еще три медучреждения Казани: горбольницы № 7, № 18 и поликлиника № 21. В дальнейшем систему сертификации внедрят во всех медучреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения РТ.