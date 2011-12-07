Казанских школьников познакомили с работой пожарных

Казанским школьникам рассказали о работе пожарных, сообщает «Татарстан-24». Обучающая лекция состоялась в музее естественной истории. В ходе занятия, сотрудники МЧС рассказали о своей профессии. Ребятам рассказали о правилах, как нужно двигаться в густом дыму и пользоваться противогазом. Также школьникам продемонстрировали новейшие образцы формы сотрудников и пожарно-техническое оборудование.