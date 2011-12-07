Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанских школьников познакомили с работой пожарных

Ребятам прочитали познавательную лекцию.
Казанским школьникам рассказали о работе пожарных, сообщает «Татарстан-24». Обучающая лекция состоялась в музее естественной истории. В ходе занятия, сотрудники МЧС рассказали о своей профессии. Ребятам рассказали о правилах, как нужно двигаться в густом дыму и пользоваться противогазом. Также школьникам продемонстрировали новейшие образцы формы сотрудников и пожарно-техническое оборудование.
КВ
Лента новостей