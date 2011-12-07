Лилия Таишева: Госпомощь при выплате ипотеки «оживит» рынок ипотечных сделок

Поручение Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию снизить ставку по ипотеке и ввести ипотечные каникулы сможет «оживить» рынок ипотечных сделок. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» озвучила учредитель и руководитель автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.«Посыл на поддержку семей с детьми, на мой взгляд, “оживит” рынок ипотечных сделок. Семьи смогут реструктуризировать свои кредиты и погасить их часть за счёт единовременных выплат в 450 тыс. рублей», — сказала Таишева.В своем послании, по ее мнению, Президент РФ сделал акцент на базовых ценностях, которые понятны каждому человеку в России — это семья, дети и дом.«Это живой пример того, как диалог с обществом действительно перерос в реальные решения, принятые Президентом России. Безусловно, этот пакет льгот и преференций улучшит жизнь семей», — отметила руководитель НКО «Новый век».Запрос населения на введение ипотечных каникул Лилия Таишева озвучила в ходе встречи Президента России Владимира Путина с общественностью в Казани 12 февраля. По ее словам, 90% людей после каникул вновь возвращаются к стабильным платежам.«Такая поддержка важна для людей даже с психологической точки зрения — это значит иметь возможность идти по “плану В”, если случилась какая-то непредвиденная ситуация, например, болезнь или потеря работы. Дать возможность восстановиться — более гуманно и разумно. По разным исследованиям, почти 90% людей после каникул вновь возвращаются к стабильным платежам. Я действительно рада тому, что смогла транслировать запрос общества и это было услышано и поддержано Президентом», — рассказала Таишева.