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Под путепроводом на Ибрагимова произошел пожар

Возгорание случилось в помещении автосервиса.
В воскресенье под путепроводом на Ибрагимова горело помещение автосервиса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие на место инцидента пожарные присвоили возгоранию 3 категорию сложности. На площади в 8 кв. метров вспыхнула мебель и обшивка здания. Огонь оперативно побороли, при пожаре никто не пострадал.
КВ
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