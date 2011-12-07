Под путепроводом на Ибрагимова произошел пожар

В воскресенье под путепроводом на Ибрагимова горело помещение автосервиса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Прибывшие на место инцидента пожарные присвоили возгоранию 3 категорию сложности. На площади в 8 кв. метров вспыхнула мебель и обшивка здания. Огонь оперативно побороли, при пожаре никто не пострадал.