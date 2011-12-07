Салон казанского автобуса превратился в каток

Пользователи социальных сетей разместили фотографию автобуса 89-го маршрута, который вышел на маршрут с полом, покрытым слоем льда. Авторы поста скептически замечают, что пассажирам следовало бы иметь при себе коньки. Комментаторы оказались возмущены таким состоянием общественного транспорта и напомнили, что есть риск получить травмы и переломы. Одной из причин такого состояния полов в салоне могла стать недостаточная мощность отопительной системы автобуса.