Татарстанцы могут принять участие в фестивале «Юный натуралист»

Минэкологии республики приглашает учащихся 6-8 классов принять участие в фестивале «Юный натуралист». Он пройдет 15-17 марта в «Байтике». На фестиваль могут подать заявку команды из 3-х человек. Они должны представлять общеобразовательные учреждения, общественные экологические организации и движения, кружки юных натуралистов, учреждения дополнительного образования. Заявки принимаются по 6 марта включительно, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.