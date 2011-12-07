Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы могут принять участие в фестивале «Юный натуралист»

Он пройдет в марте.
Минэкологии республики приглашает учащихся 6-8 классов принять участие в фестивале «Юный натуралист». Он пройдет 15-17 марта в «Байтике». На фестиваль могут подать заявку команды из 3-х человек. Они должны представлять общеобразовательные учреждения, общественные экологические организации и движения, кружки юных натуралистов, учреждения дополнительного образования. Заявки принимаются по 6 марта включительно, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.
КВ
Лента новостей