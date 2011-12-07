Теперь льготное кредитование казанским предпринимателям выдается по новым правилам

В этом году отменяется конкурс среди банков на самый маленький процент предоставления кредитов для МСБ. Вместо этого определен процентный потолок - не более 20, из которых городской бюджет компенсирует 5 %, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Напомним, в Казани с 2007 года действует система поддержки приоритетных для города направлений малого и среднего бизнеса. За это время почти 500 столичным предпринимателям выдали 1,8 млрд рублей льготных кредитов. Из них 107 млн рублей – компенсация, выделенная из городского бюджета.