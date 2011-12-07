Участники EDU Russia в Казани обсудят проблемы воспитания в профобразовании

В преддверии мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 участники II Международного форума «Образование России» – EDU Russia, который пройдет с 28 февраля по 1 марта в столице Татарстана, главный акцент в работе сделают на развитии профессионального образования. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.«На площадке Казанского педагогического колледжа пройдет выездная панель, связанная со средним педагогическим образованием. В ней примут участие представители региональных педагогических колледжей со всей России. Сейчас среднее профессиональное образование стоит на таком этапе, когда требуется принятие решений и понимание того, куда оно будет двигаться дальше», – сказал он.Эксперт считает, что среднее педагогическое образование всегда было востребовано. Это площадка для подготовки кадров в области начального и дошкольного образования, поэтому на форуме в Казани будут обсуждаться проблемы воспитания в профессиональном образовании.«Сегодня по всей стране примерно из 1,3 млн выпускников девятых классов половина идет в систему профессионального образования. В Татарстане данный показатель составляет 53%. Здесь вопросы воспитания стоят очень остро», – отметил Андрей Поминов.На международном форуме «Образование России» – EDU Russia выступят 150 ведущих российских и зарубежных экспертов. На мероприятии в свободной дискуссионной форме будут обсуждаться все проблемы образования с акцентом на региональный компонент. На сегодняшний день для участия в казанском образовательном форуме зарегистрировано 2,5 тыс. участников, которые будут принимать участие в пленарных дискуссиях и в секционных заседаниях. Участники встречи обсудят все уровни и направления образования: начиная с дошкольного, заканчивая пост-вузовским. Не останутся без внимания вопросы воспитания и цифрового образования.