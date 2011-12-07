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В Казани на спортивные площадки потратят 46 млн рублей

В этом году в Казани планируют построить 15 универсальных спортивных площадок.
На эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 46 млн рублей. За 5 лет, начиная с 2013 года, в столице Татарстана в рамках республиканской программы возведено 93 подобных сооружения на сумму более 250 млн рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.За 10 лет спортивных сооружений в Казани стало больше в 1,5 раза. Сейчас их количество достигло 2015.
КВ
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