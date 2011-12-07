В Татарстане для 13 тыс. многодетных семей действуют налоговые льготы на недвижимость

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил ввести льготы для многодетных семей, которые должны коснуться налогов и ипотеки. При этом в Татарстане такая программа для 13 тыс. многодетных семей уже работает, и в течение прошлого года ее поддержали 39 муниципальных образований. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов. «У нас уже 39 муниципальных образований приняли положительное решение о введении налоговых льгот на одно имущество для многодетных семей. Еще порядка 8-9 муниципальных районов пока находятся в мыслях, где взять деньги, чтобы компенсировать это дело», — рассказал Артем Кузнецов.Спикер подчеркнул, что в Казани многодетным семьям такую привилегию получить довольно просто: для этого следует написать соответствующее заявление на одно из имеющихся недвижимостей в налоговой и предоставить копии необходимых документов.«В Казани, например, всем многодетным дается скидка, то есть не важно три, четыре, пять, десять детей у тебя. А есть муниципальные районы, говорят, мы дадим многодетным, но только от четырех детей. Или дадим, как в Челнах, но от пяти детей только. Они немножко хитрят, за что, конечно, получают выговоры от нашего Госсовета», — пояснил председатель РОО «Многодетные семьи Республики Татарстан».